L'ANACIM annonce une houle dangereuse sur le secteur nord-ouest du Sénégal

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a émis un avertissement concernant une houle dangereuse qui affectera la côte sénégalaise à partir de ce mercredi. Selon un bulletin officiel transmis à l'Agence de presse sénégalaise (APS), la houle, de secteur nord-ouest, pourrait atteindre ou dépasser les 2,5 mètres de hauteur.



Cette houle, particulièrement violente, touchera plusieurs zones côtières, notamment la Grande Côte, Dakar, la Petite Côte et la Casamance, à partir de 9 heures du matin ce mercredi et devrait se prolonger jusqu'à 20 heures le jeudi. L'ANACIM recommande donc une vigilance accrue, notamment pour les pêcheurs et les plaisanciers, face à la force de ces vagues qui pourraient rendre les conditions maritimes particulièrement difficiles.



L'ANACIM rappelle également l'importance de suivre les bulletins météorologiques pour toute mise à jour concernant l'évolution de ce phénomène.