L’ANPS renouvelle ses instances samedi à la Maison de la presse

L’Association nationale de la presse sportive (Anps) va tenir, samedi matin, à la Maison de la Presse Babacar Touré, son assemblée générale consacrée au renouvellement de ses instances.



La rencontre sera ouverte par une cérémonie officielle en présence des autorités. Elle sera suivie d’une assemblée générale extraordinaire destinée à « la révision et à l’adoption des textes », selon « LES ECHOS ».



Les membres de l’Association nationale de la Presse Sportive (Anps) vont procéder à une assemblée générale élective en vue de l’installation du nouveau Bureau et du Comité exécutif pour la période 2025-2029.



L’association est actuellement dirigée par le journaliste Abdoulaye Thiam, également président de la section Afrique de l’Association internationale de la presse sportive (Aips), détaille la même source.