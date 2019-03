L’APC devient un parti pro-Soro en Côte Ivoire

L'Alliance pour le changement (APC) s'est constituée en parti politique pour soutenir Guillaume Soro.



L'ex-mouvement de jeunesse pro-Ouattara à travers ce changement consacre la naissance d'un deuxième parti qui soutient l'ancien président de l'Assemblée Nationale depuis son départ de la tête de l'institution.



"L'APC se transforme en parti politique au terme d'une assemblée générale extraordinaire et annonce son soutien indéfectible à Guillaume Soro dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020" explique Alphonse Soro, président de l'APC.



Alphonse Soro, ancien député, est actuellement proche conseiller de Guillaume Soro, après avoir démissionné du poste de conseiller du Premier ministre Ivoirien Amadou Gon Coulibaly, un proche du président Ouattara.



Un premier parti politique, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire (RACI), avait été créé le 16 février pour soutenir la candidature de Guillaume Soro à la présidentielle de 2020.



Guillaume Soro, longtemps allié du président Ouattara, qu'il a contribué comme chef de la rébellion à porter au pouvoir en 2011 à l'issue d'une présidentielle contestée.



Il a été contraint de démissionner le 8 février du perchoir de l'Assemblée, après son refus d'intégrer le nouveau parti présidentiel, le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), créé en janvier.



Guillaume Soro a également annoncé devant des centaines de partisans, une caravane qui va parcourir tout le pays pour vanter "le renouvellement de la classe politique en Côte d'Ivoire".



"Notre génération: Jean-Louis Billon (ancien ministre et poids lourd de l'opposition), Charles Blé Goudé, (ex-chef du mouvement ivoirien des Jeunes patriotes, proche de l'ex-président Laurent Gbagbo) et Guillaume Soro. Nous avons la compétence requise, la formation et l'expérience pour prendre la relève en 2020", avait-il déclaré jeudi dernier.



Quand bien même les analystes politiques prêtent depuis longtemps à M. Soro, des ambitions présidentielles, il ne s'est lui-même pas encore clairement prononcé sur la question.