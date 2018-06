L’Afd débloque 5 milliards de francs Cfa pour le Detla du Saloum

Un programme de revalorisation de la mangrove va bientôt être mis en œuvre grâce à un appui de l'Agence française de développement (Afd). C'est d'ailleurs dans ce cadre que le ministre de l'Environnement et du Développement durable a entrepris une tournée de deux jours dans le Delta du Saloum pour identifier les sites devant abriter les projets.



Mame Thierno Dieng, en a profité pour visiter les réalisations du Comité de gestion des aires marines protégées de cette contrée. «Les Îles du Saloum abritent des aires marines protégées communes dont les plus importantes sont celles de Bamboung. On a pu constater que les objectifs qui avaient motivé la création de ces aires marines sont largement atteints. La mangrove a été très négativement impactée par l'érosion côtière. Et je pense que cet argent va nous permettre d'atteindre cette résilience», a-t-il indiqué.



Après avoir prêté une oreille attentive aux doléances des populations de cette localité, il a relevé que la plus importante d'entre elles est la question liée au désenclavement des communes de cette partie du Sénégal. Car, affirme-t-il, ce sujet présente aussi bien des enjeux économiques que des enjeux sécuritaires.