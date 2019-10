L’Agence EFE et Casa África remettent à José Naranjo le Prix Saliou Traoré de Journalisme en espagnol sur l’Afrique (Communiqué)

La cérémonie de remise de Prix Saliou Traoré du Journalisme, aura lieu en présence du Président de l’Agence de presse nationale espagnole, Fernando Garea, la Présidente du Conseil de l’État et fondatrice de Femmes pour l’Afrique, María Teresa de la Vega, et le Directeur Général de Casa África, José Segura. La famille de Traoré, journaliste chevronné de l’agence EFE, dont on commémorera le premier anniversaire du décès ce jour-là, sera présente également à l’événement, qui sera ouvert au grand public.



Las Palmas de Gran Canaria, le 10 octobre 2019. Casa África accueille lundi prochain, le 14 octobre, à 19 h 30, la cérémonie de remise du prix Saliou Traoré de Journalisme en espagnol sur l’Afrique, accordé au reporter canarien José Naranjo (Telde, 1971) pour une série de chroniques dominicales parues dans le journal régional La Provincia, qui vient d’être recueillie et publiée dans un livre par les éditions locales Azulia.



La famille de Saliou Traoré viendra du Sénégal aux Canaries pour recevoir l’hommage à ce correspondant qui a accumulé 37 ans d’expérience au service de l’agence EFE, hommage célébré en même temps que le travail de Naranjo. Le Président d’EFE, Fernando Garea, l’ancienne Vice-présidente du Gouvernement espagnol, actuelle Présidente du Conseil d’État et fondatrice de Femmes pour l’Afrique, María Teresa de la Vega, et le Directeur Général de Casa África, José Segura, participeront à la cérémonie de remise de prix.



L’événement, qui sera ouvert au grand public, comprendra la remise à Naranjo d’une sculpture et du prix de 5.000 euros, accordé par EFE et Casa África. La soirée se conclura avec un concert du chanteur sénégalais Nayaband, qui interprétera quelques chansons dans la cour intérieure de Casa África, par courtoisie à la Fédération des associations africaines aux Canaries. L’événement est parrainé par La Caixa, à travers sa fondation.



Le Prix Saliou Traoré célèbre sa première édition cette année et le lauréat a été sélectionné un jour avant la Journée de l’Afrique (le 25 mai) à Madrid. La création de ce prix a été annoncée pendant la IIème Rencontre de journalistes Afrique-Espagne, organisée par Casa África à Caixaforum, à la fin de l’année passée, en hommage au journaliste sénégalais Saliou Traoré, correspondant chevronné de l’agence EFE, qui est décédé précisément le 14 octobre 2018.



Presque trente travaux provenant de médias et de journalistes espagnols et colombiens ont été soumis à l’évaluation du jury. EFE est la principale agence de presse espagnole et la seule ayant des délégations (Nairobi, Kenya) et des correspondants sur le continent africain, y compris au Sénégal. Créée en tant qu’agence nationale de presse en 1939, elle couvre la presse écrite, la radio, la télévision et Internet. Elle distribue un volume de trois millions de nouvelles par an à plus de 2.000 médias hispanophones, grâce à un réseau de plus de 3.000 journalistes de 60 nationalités. Elle opère 24 heures sur 24 depuis 180 villes et 110 pays.



José Naranjo signe des articles dans le journal espagnol le plus lu, El País. Il publie en même temps dans d’autres médias comme Mundo Negro ou La Provincia. C’est précisément dans cette dernière publication qu’est parue cette année la série de 47 reportages sur des aspects quotidiens de la vie sur le continent africain, reportages regroupés sous le titre Chroniques africaines, qui a remporté ce prix. Le jury, qui comptait parmi ses membres Fernando Garea, María Teresa de la Vega et les journalistes experts en relations internationales et en thématiques liées à l’Afrique, Felipe Sahagún et Nicolás Castellano, s’est déclaré complètement captivé par sa consistance, son professionnalisme, son humanité et le reflet de la diversité.



Tel qu’expliqué à ce moment-là par Naranjo, il s’agissait d’un « rendez-vous avec la réalité africaine tous les dimanches », à travers des histoires sur une douzaine de pays qui vont au-delà des guerres, de la faim, de la misère et des maladies. Naranjo accumule plus d’une décennie d’expérience sur le terrain, ce qui lui a valu la reconnaissance du public et des collègues et, entre autres récompenses, la médaille au Mérite Civil octroyée récemment par l’ambassade du royaume d’Espagne au Sénégal. Il a publié trois livres, y compris ce dernier et ils se concentrent tous autour des migrations : Cayuco (Pirogue), Los invisibles de Kolda (Les invisibles de Kolda) et El río que desafía al desierto (La rivière qui défie le désert). Le journaliste a reçu aussi le Prix des Canaries de Communication en 2016.