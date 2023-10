L'Agent judiciaire de l'Etat toujours à Ziguinchor pour "préparer la riposte contre Sonko"

Après l'annulation, jeudi, par le tribunal de Grande instance de Ziguinchor, présidé par Sabassy Faye de la radiation d’Ousmane

Sonko des listes électorales, les avocats de l'Etat dont Me Abdou Dialy Kane et Me Tall ont pris le vol Air Sénégal pour rentrer sur Dakar.



D'après le journal Le Témoin, l'Agent judiciaire de l'Etat, Yoro Moussa Diallo, logés à hôtel Kadiandoumagne de Ziguinchor, préparait ses valises et documents pour rentrer sur Dakar quand un coup de fil « autoritaire » venant de Dakar lui a intimé l’ordre de rester à Ziguinchor.



Nos confrères d'ironiser en disant que Yoro Moussa Diallo serait placé en résidence « surveillée » ou travaux forcés dans l’hôtel pour qu’il puisse très bien préparer le pourvoi en cassation après la déroute de Ziguinchor.