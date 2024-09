L'Algérie annonce imposer un visa aux Marocains face à des «actions attentatoires» à sa stabilité

Alger accuse Rabat de profiter du régime d’exemption des visas pour déployer des agents de renseignement israéliens porteurs de passeports marocains et de mener des actions attentatoires à la stabilité et à la sécurité du pays.



Un communiqué du ministère des Affaires étrangères évoque « l'organisation » à grande échelle, de réseaux de crime organisé, de trafic de drogue et d'êtres humains, de contrebande, d'immigration clandestine. Des actes considérés, selon la même source, de « menace directe » sur la sûreté du pays et « imposent un contrôle ferme et strict de tous les points d'accès et de séjour en territoire algérien ».



« Le Maroc est tenu pour seul responsable de l'actuel processus de dégradation des relations bilatérales par ses agissements hostiles à l'Algérie », est-il ajouté dans le même communiqué.



En août 2021, pour rappel, l'Algérie avait rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, accusant son voisin « d'actes hostiles », en citant l'usage du logiciel israélien Pegasus pour espionner les responsables algériens. Les relations consulaires entre les deux pays voisins sont