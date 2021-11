L'Algérie qualifiée pour les barrages de la Coupe du monde 2022

Grâce au match nul (2-2) obtenu mardi à Blida face au Burkina Faso, l'Algérie, invaincue depuis 33 matches, s'est qualifiée pour les barrages de la zone Afrique, qualificatifs pour la Coupe du monde 2022. Les buts de Ryad Mahrez (21e) et de Sofiane Feghouli (68e) - contre des buts de Sanogo (37e) et Dayo (83e) pour le Burkina - ont donc permis aux joueurs de Djamel Belmadi de finir en tête du groupe A avec 14 points, contre 12 au Burkina.



L'Algérie est le septième pays qualifié pour les barrages, elle rejoint le Sénégal, le Maroc, le Mali, l'Égypte, la RD Congo et le Ghana. Les dix pays qualifiés s'affronteront dans cinq oppositions, par matches aller et retour. Le tirage au sort des cinq matches de barrages sera effectué le 18 décembre.