L’Alliance Jëf Jël annonce son congrès national les 27 et 28 septembre à Thiès

L’Alliance Jëf Jël tiendra son congrès national les 27 et 28 septembre prochains à Thiès. Selon un communiqué parvenu à PressAfrik, cet événement marque une étape décisive dans la relance du parti dirigé par Talla Sylla, avec l’ambition affichée de bâtir « une alternative politique solide et crédible » pour le Sénégal.Placée sous le thème « Jëf Jël : De la Résistance à la Clé de l’Avenir », la rencontre sera consacrée à la réorganisation des structures de base, à la massification et au rajeunissement du parti. L’objectif est de renforcer sa présence sur tout le territoire, attirer une nouvelle génération de militants et rassurer l’opinion par une vision claire et un programme concret face aux défis du pays.Le programme du congrès prévoit plusieurs ateliers thématiques, notamment sur la gouvernance, l’économie solidaire et l’autonomisation des jeunes et des femmes. Les résolutions issues de ces travaux constitueront, selon le parti, le socle de son engagement pour l’avenir.« Ce congrès n’est pas un simple rassemblement, c’est le début d’un autre combat », a déclaré le président Talla Sylla, estimant qu’il est temps de « mettre fin aux hésitations » et de forger « les clés d’un Sénégal plus juste et plus prospère ».L’Alliance Jëf Jël, qui revendique un retour à ses fondamentaux après une phase de réflexion stratégique, entend ainsi s’affirmer à nouveau sur l’échiquier politique national, aux côtés de ce qu’elle appelle « les républicains authentiques ».