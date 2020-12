L'Alliance pour la République fêté ses 12 ans ce mardi

L’Alliance pour la République (APR, au pourvoir) célèbre ca mardi 1er décembre, son 12e anniversaire. Une cérémonie officielle est prévue à 15h au siège du parti à Mermoz en présence du président Macky Sall, informe un communiqué du parti.



« Le président Macky Sall va honorer de sa présence effective cette commémoration qui est un moment de communion et d’échanges extrêmement forts entre les membres et sympathisants de notre parti », a déclaré Me Djibril War, directeur de l’école du parti.



Le thème retenu cette année est : « La place du capital humain au centre des préoccupations de la jeunesse ». Me Djibril War a précisé que « cet anniversaire ne sera pas célébré dans une ambiance d’antan parce que nous sommes dans un contexte un peu particulier ».



« Nous allons profiter de cette opportunité pour engager les cadres du parti dans la réflexion sur les questions liées aux nouvelles orientations qui seront déclinées pour créer les conditions d’adhésions volontaires », a-t-il expliqué.



« C’est un moment extrêmement important dans la vie de notre parti. Il permet de se rappeler les beaux souvenirs de notre compagnonnage et de réveiller la fibre militante qui nous lie », a-t-il fait valoir.