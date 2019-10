L’Américaine Simone Biles devient la gymnaste la plus médaillée de l’histoire

Elle saute en l'air, jette un poing en l'air, le sourire éclatant. Avec 15,066 points, et même s'il reste du passage, Simone Biles est assurée d'être sacrée à la poutre, sa troisième victoire mondiale à cet agrès après 2014 et 2015. Et encore, l'élève de Laurent Landi n'a pas eu à tenter la sortie qui porte son nom en double salto arrière avec double vrille (elle n'en a mis qu'une).



C'était donc annoncé. Depuis samedi et la défense victorieuse de son titre au saut, on savait qu'à Stuttgart, cette finale de la poutre offrirait à l'Américaine de 22 ans l'opportunité de battre définitivement le record de 23 médailles mondiales qu'elle co-détenait alors avec le Biélorusse Vitali Scherbo. De fait, Simone Biles possède désormais 24 breloques, dont 18 en or. Elle devrait encore en ajouter une dans l'ultime finale, le sol, qu'elle domine très largement.



Si l'artiste de Minsk avait eu besoin de sept éditions mondiales entre 1991 et 1996 pour décrocher ses 23 médailles dont 12 d'or, sachant aussi que lui présentait six agrès (contre 4 aux jeunes femmes), Simone Biles n'aura eu besoin que de cinq éditions entre 2013 et 2019.



A la poutre, le podium est complété par les deux Chinoises, Liu Tingting et Li Shijia. La Française Mélanie De Jesus Dos Santos est 5e après un très joli mouvement qu'une réclamation a permis d'être revalorisé par les juges (13,966 pts).



L’Equipe