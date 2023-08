L’Anacim annonce des pluies intermittentes cette nuit jusqu’à lundi matin à Dakar, Thies, Fatick…

Dans son bulletin Météo de ce dimanche 20 août 2023, l’Anacim informe qu’au cours de cette nuit et jusqu'à demain matin, des pluies intermittentes persisteront sur les régions proches du littoral, notamment Dakar, Thiès, Louga, Fatick, Diourbel, Kaolack et Kaffrine.



L’Anacim prévoit aussi des orages et pluies dans les régions Sud (Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Kédougou et Tambacounda). Et des risques de pluies, allant de faibles à modérées au Sud-est de Matam.



À partir de l'après-midi du lundi, des averses toucheront les régions Sud, de Tambacounda à Cap-Skirring. Les températures seront clémentes sur presque tout le pays cette nuit, rapporte toujours le bulletin météo.



La journée de lundi sera marquée par une sensation de chaleur due à la forte humidité, mais les températures ne dépasseront pas 36°C. Les visibilités seront globalement bonnes sur le pays, indique l’Anacim.