L'Angleterre détruit Pogba après sa charge contre MU, le Barça entre dans la danse pour Paulo Dybala

La presse anglaise n'est pas tendre avec Paul Pogba, le FC Barcelone s’intéresse à Paulo Dybala et le Portugal se met à trembler pour la qualification au Mondial, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Pogba traité de «déchet toxique»

Cette semaine, Paul Pogba s'est livré sur ses années Red Devils pour Le Figaro et son constat est dur. «Il faut être honnête, cela ne me satisfait pas, sur les cinq dernières saisons, mais vraiment pas du tout. Cette année, c’est mort, on ne gagnera rien encore. Que ce soit avec Manchester ou dans un autre club, je veux remporter des trophées». Ce jeudi, c'est toute la presse anglaise qui s'insurge, et s'en prend à La Pioche. À l'image du Daily Mirror, qui résume à sa manière les déclarations du Français qui parlait surtout des trophées cette saison. Mais d'autres quotidiens vont beaucoup plus loin. C'est le cas du Daily Star qui parle carrément de «déchet toxique» pour désigner Pogba. «Quel déchet» se lamente de son côté le Daily Express.



Le Barça sur Dybala

En Espagne, le FC Barcelone continue de s'activer pour son prochain mercato. On apprend ce jeudi que le club catalan entrerait dans la danse pour Paulo Dybala, en partance de la Juve. Après le PSG comme on vous le révélait sur Foot Mercato, c'est donc au tour du FC Barcelone de venir aux renseignements à propos de l'Argentin. Mundo Deportivo parle d'un «intérêt» de la part du Barça, à propos de Dybala.



«Interdit d'échouer» pour le Portugal !

Au Portugal, les barrages européens pour le prochain mondial font parler et l'un d'eux voit s'affronter le Portugal et la Turquie. Une sacrée affiche qui fait trembler tout un pays. D'autant que les Lusitaniens devront faire sans plusieurs cadres comme Pepe ou Ruben Dias. Pour A Bola, le message est clair : c'est «interdit d'échouer». En couverture de Record, le ton est peut-être plus rassurant. «CR7 y croit», titre le quotidien , «et le Portugal aussi». Même si la tâche ne sera pas facile face à la Turquie, un adversaire valeureux. D'ailleurs, ce match de tous les enjeux fait également les gros titres là-bas. À l'image de FotoMaç et cette Une tout en rouge.