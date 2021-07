L'Angleterre et l'Italie lancent les hostilités, le Barça se cherche un nouveau gardien

L'Angleterre ne pense plus qu'à la finale

En Angleterre, tout le monde se tourne déjà vers dimanche et la finale de l'Euro. C'est l’événement du moment outre-Manche, un possible premier titre international depuis 1966, qui fait d'ores et déjà beaucoup de bruit. Le choc face à l'Italie est déjà lancé dans la presse, en témoigne cette Une du Daily Star ce vendredi. «Qu'est ce que les Romains ont fait pour nous ?» se demande le tabloïd, avec un pizza comme symbole. «'À part les aqueducs, les routes, l'irrigation, l'éducation, du bon vin», ajoute le média. Pas sur que cette couverture soit du goût de tout le monde, mais une chose est certaine, les Anglais sont déjà très chauds. Le Daily Mirror nous promet déjà un week-end sous le signe de la «frénésie». Et ça commence par la demande de faire du lendemain de la finale, un jour férié en cas de titre pour les Three Lions. D'ailleurs, pour le journal, comme pour le Daily Express, ce match sera aussi un véritable boost pour l'économie du pays, peut-on lire, avec 3,5 milliards de livres sterling dépensées, soit plus de 4 milliards d'euros dépensés sur ce week-end.





Deux pistes pour garder les cages du Barça

Le Barça se cherche un gardien, ce qui fait la Une de Mundo Deportivo ce vendredi. Selon le quotidien ibérique, le club catalan a besoin d'un portier en vue du départ possible de Neto, en tant que doublure. Les Blaugranas viseraient un joueur solide, confirmé et expérimenté. D'autant que Marc-André ter Stegen, opéré au genou, pourrait ne pas être prêt pour le début de saison. Mundo Deportivo nous dévoile justement deux noms de cette liste. Il y a d'abord Jordi Masip, du Real Valladolid, et Aitor Fernandez, qui évolue à Levante.



Mourinho, le futur empereur de Rome ?

Du côté de l'Italie, José Mourinho fait grand bruit, après sa présentation officielle en tant que coach de l'AS Roma. Comme toujours, le Special One ne laisse pas indifférent. «C'est toujours toi», résume Tuttosport. Pour le journal, il a «conquis tout le monde», après sa première prise de parole pour présenter ce nouveau projet. «Je ne suis pas venu ici en vacances», a-t-il envoyé. Ajoutant au passage : «nous avons une grande ambition et nous voulons construire un avenir digne de l'histoire de ce club, même si cela prendra du temps. Je sais ce que je veux et ce qu'ils m'ont demandé de faire, le projet est clair». Des mots qui font aussi la couverture d'Il Romanista ce vendredi. Le quotidien de Rome se régale déjà de ce «Mourinho day», comme il l'appelle. Le technicien portugais fait aussi les gros titres du Corriere dello Sport, et celui-ci a déjà lancé la saison de Serie A, qui promet d'être électrique.