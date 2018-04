"L'Apr va prendre toutes ses responsabilités à propos de la bagarre de Fouta", selon Abdou Mbow

L'Alliance pour la République (Apr) a réagi à la violente et honteuse bagarre qui a éclaté samedi à Fouta lors d'une ziarra annuelle entre le ministre des Transports terrestres et le Directeur du Coud, tous les deux membres du parti au pouvoir.

C'est le porte-parle adjoint de la formation politique dirigée par le Président Macky Sall qui est monté au créneau pour dénoncer le comportement de ses camarades avant de les mettre en garde;



"Au niveau de l'Alliance pour la République (Apr), nous ne pouvons pas accepter qu'il puisse y avoir des incidents de ce genre. Tout ce qu'on peut dire, c'est d'abord appeler les uns et les autres au calme. Je pense que ce qui est important, c'est de travailler à la réélection du président de la République, faire de sorte que tous les frères de parti soient ensemble", a-t-il confié sur a Rfm avant d'assurer que le parti va faire ses investigations pour situer les responsabilités.

"Il faut savoir exactement ce qui s'est passé, savoir qui a amené l'incident, avant de prendre des sanctions. L'Alliance pour la République sait prendre ses responsabilités dans ce genre de situation", a-t-il assuré

