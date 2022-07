L’Argentine, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay candidats pour accueillir le mondial 2030

Comme pressenti depuis quelques semaines, l'Uruguay, le Chili, l'Argentine et le Paraguay se portent officiellement candidats ensemble pour accueillir la Coupe du Monde 2030.



L'Uruguay, le Chili, l'Argentine et le Paraguay veulent la Coupe du monde. Les représentants des quatre pays s'étaient rencontrés à Asuncion fin juin pour discuter de la faisabilité d'organiser ensemble la compétition. Ils ont finalement officialisé leur candidature commune pour accueillir le Mondial 2030, qui

marquera le centenaire de la compétition, née en 1930.



Accueillir cette Coupe du monde représenterait un symbole magnifique pour l'Uruguay, qui avait accueilli la première édition de la Coupe du Monde en 1930.



La concurrence de deux pays européens



Les quatre pays sud-américains devront faire face à une concurrence de poids: celle du Portugal et de l'Espagne, candidats ensemble pour ce même Mondial. Si jamais les quatre états empochent la mise, ce sera la première fois avec autant de pays-hôtes pour une même Coupe du monde. En 2026, le Mondial se jouera dans trois pays: les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. La Fifa rendra sa décision en 2024.

RMC Sport