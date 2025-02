L'Assemblée nationale lance trois jours de visite médicale pour son personnel

L'Assemblée nationale du Sénégal a lancé, ce mardi 25 février, une campagne de trois jours de visite médicale pour son personnel, incluant les députés et le personnel administratif. L'initiative vise à promouvoir la santé et le bien-être de ceux qui œuvrent au quotidien pour le bon fonctionnement de l'institution. En plus de ces consultations médicales, une journée de don de sang est prévue pour le vendredi 28 février.



De nombreux députés, ainsi que des membres du personnel administratif, ont répondu présents pour cette opération de santé. La députée Awa Sonko, qui a pris la parole au micro de Radio Sénégal Internationale (RSI), a salué l'initiative, soulignant l'importance de la santé. "La santé est primordiale. Nous sommes là pour représenter le peuple et, pour pouvoir le faire, il faut avoir une bonne santé, pour pouvoir faire le tour du Sénégal et recenser les problèmes des populations", a-t-elle déclaré.



Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a également pris la parole pour souligner l'importance de la prévention dans cette démarche. "Il est important qu’au moins une fois par an, nous puissions nous faire consulter", a-t-il indiqué. Il a ajouté que la Commission Santé et Sociale de l'Assemblée avait également initié un don de sang, une action en anticipation du Ramadan, afin de garantir un approvisionnement suffisant pour les banques de sang et ainsi de sauver des vies.