L'Atlético Madrid veut Sadio Mané

La très bonnes saison de Sadio Mané avec Liverpool ne laisse pas indiffèrent les meilleurs écuries européennes. L’Atlético Madrid fait partie de ces géants européens qui ont le buteur sénégalais Sadio Mané dans leur collimateur. Quasiment certain de perdre Antoine Griezmann à l’issue de la saison, la même source indique que ce transfert serait possible si Mohamed Salah quittait les bords de la Mersey, pisté par le Real Madrid et le Barça.