L'Église catholique de Tanzanie rappelle que la seule prière ne suffit pas face au Covid

La Tanzanie est appelée à « revoir rapidement » sa position sur le Covid-19.



L'appel vient du directeur de l'agence de santé publique de l'Union africaine, John Nkengasong. La semaine dernière, il a incité le gouvernement de John Magufuli à reconnaître que le virus est très contagieux.



En effet, le président tanzanien continue de minimiser la gravité du Covid-19. John Magufuli a d'ailleurs refusé de commander des vaccins, estimant qu'ils sont « dangereux pour la santé ». Il demande à ses citoyens plutôt de se tourner vers Dieu pour se protéger.



Mais l'Église catholique, à laquelle le président appartient, n'est pas d'accord.



« Nous sommes en train de devenir laxistes. L'année dernière, lorsque la pandémie a commencé, les gens la prenaient au sérieux, ils respectaient les gestes barrières, se lavaient les mains, et portaient des masques. Mais avec le temps, ils ont cru que l'épidémie était finie. Donc le but de ma lettre c'était de les encourager à rester vigilants et de continuer à prendre des précautions car le corona est toujours là. L'une des solutions a été de prier. Nous avons prié pendant trois jours, tous les chrétiens, nous avons prié sans relâche pendant trois jours, nous avons demandé à Dieu de nous aider confronter cette pandémie; mais en même temps, nous avons pris nos responsabilités. Donc, de mon côté, nous avons prié et nous avons également respecté les gestes barrières. C'est là où je voulais en venir dans ma déclaration, je voulais rappeler aux gens de reprendre leurs bonnes habitudes d'avant. »