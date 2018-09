L’Erythrée et l’Ethiopie rouvrent leur frontière terrestre

De part et d'autre de la frontière, les familles qui ne se sont pas vues depuis de longues années pourront enfin se réunir et le commerce transfrontalier devrait également reprendre.



C'est une nouvelle étape dans le cadre du rapprochement entre l'Erythrée et l'Ethiopie ; un rapprochement qui a déjà été marqué par la réouverture des lignes aériennes et la reprise trafic maritime.

L'élément le plus attendu de ce rapprochement entre les deux pays est sans doute la rétrocession de la ville de Badme à l'Erythrée.



Nœud gordien du conflit de 1998 à 2000, la ville est toujours sous administration éthiopienne mais les choses pourraient changer dans le cadre de la dynamique de l'accord de paix.



Les détails du retrait de l'Éthiopie de Badme doivent être finalisés.