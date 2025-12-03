L’Espagne dote la Police nationale de nouveaux moyens pour lutter contre la migration irrégulière

La Police nationale du Sénégal a renforcé son dispositif opérationnel dans la lutte contre la migration irrégulière grâce à un important appui logistique du Royaume d’Espagne. La cérémonie officielle de remise, organisée le mardi 2 décembre 2025 à la Base navale Amiral Faye Gassama, a consacré la mise à disposition de deux vedettes, « destinées respectivement à la Police et à la Gendarmerie nationales ».Coprésidée par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé, et son homologue espagnol Fernando Grande-Marlaska Gomez, la rencontre a réuni plusieurs autorités civiles et militaires, dont « l’Ambassadrice d’Espagne, Mme Dolores Rios Peset », l’Inspecteur général de Police et Directeur général de la Police nationale, Mame Seydou Ndour, ainsi que le Contre-amiral Abdou Sène, Chef d’état-major de la Marine nationale.L’une des embarcations, officiellement baptisée Vedette Mouhamed Ndao, vient « renforcer de manière significative le dispositif opérationnel de la Police nationale » dans la surveillance maritime. Ce nouvel outil, désormais intégré au parc naval, est présenté comme un atout essentiel dans la lutte contre les traversées clandestines.Pour saluer cette collaboration sécuritaire, le Ministre de l’Intérieur espagnol a décoré l’Inspecteur général de Police, Mame Seydou Ndour, et le Général de Division Martin Faye, Haut commandant de la Gendarmerie. Les deux responsables se sont vus remettre « la Croix d’Argent de l’Ordre du Mérite individuel de la Guardia Civil », une distinction qui symbolise la reconnaissance de l’Espagne pour l’engagement du Sénégal dans la coopération bilatérale.Cette dotation marque une nouvelle étape dans le partenariat stratégique entre Dakar et Madrid, avec pour objectif commun de « juguler le phénomène de la migration irrégulière » à travers un renforcement des capacités navales et opérationnelles.