L'Espagne en feu après la folle soirée de l'Atlético de Madrid, Liverpool impressionne toute l'Angleterre

L'Atlético miraculé



L'Atlético de Madrid a réussi le coup parfait hier soir ! Les hommes de Diego Simeone se sont imposés (3-1) contre le FC Porto dans un match haletant au scénario complètement fou. Entre cartons rouges, rebondissement, et un Antoine Griezmann en grande forme, cette rencontre avait tout d'une dramaturgie ! Ce qui fait dire au journal AS qu'«il ne faut jamais cesser d'y croire» ! «Un Atlético épique qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale avec des buts de Griezmann, Correa et De Paul. Oblak été un héros de la première mi-temps.» Pour Marca : «croire, se battre, souffrir, résister, gagner et finalement passer : ça c'est l'Atlético !» Une véritable bataille remportée par les Colchoneros. Même constat chez El País, qui confirme que «cet Atlético n'arrête jamais d'y croire.» Au Portugal, le sentiment est différent pour Porto. A Bola estime que les Dragões ont «perdu cette bataille», justement. Pour O Jogo, «le gaspillage se paye» et ce reversement en Europa League va coûter cher au club portugais, près de 9,6 M€...





Liverpool reçu six sur six



Un club n'a pas connu le moindre faux pas dans cette phase de poules, c'est Liverpool. Grâce à leur victoire hier sur l'AC Milan (2-1), les Reds ont remporté leurs 6 matches de groupes cette saison. Un véritable exploit qui fait la Une en Angleterre à l'image du Guardian qui estime que «les Reds sont en furie pour faire un six sur six parfait !» De son côté, Metro Sport souligne que «les buts de Salah et Origi permettent ce moment magique d'enchaîner une sixième victoire consécutive.» Même chose en Une du Daily Mirror qui, lui, rend hommage à la performance de Divock Origi. Mais l'Angleterre est totalement sous le charme de cette équipe et de son exploit à 6 victoires.



Tottenham et Chelsea tremblent



Enfin, on termine ce tour de la presse en Angleterre avec des cas de Covid à Tottenham et Chelsea qui inquiètent la presse locale. Le Daily Express en fait même sa Une car il y a une «nouvelle crise du Covid» ! «Les Spurs et Chelsea touchés par une nouvelle vague d'infections qui pourrait avoir des conséquences dans les semaines à venir.» Même chose en Une du Daily Mirror qui indique qu'il y a «des tests positifs pour les joueurs vedettes. Chelsea et les Spurs frappés par le virus et Conte craignent le choc de Rennes dans un contexte de nouvelle vague épidémique...»