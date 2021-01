L'Espagne se prosterne devant le héros Ousmane Dembélé, le cas de Mbappé au PSG inquiète

«Dembélé évite la peine maximale»



Le Barça jouait hier en Copa del Rey et il s'est imposé avec la plus grande des difficultés contre Cornella, pensionnaire de Segunda B. Car si les Catalans ont gagné 2-0, les deux buts ont été inscrit après prolongations. C'est Ousmane Dembélé qui ouvrait le score à 92e minute, puis Martin Braithwaite qui doublait la mise à la 122e. « Oui, ils veulent la Coupe », clame le journal Sport, dans son édition du jour. D’ailleurs, le quotidien note la bonne performance du sauveur français, entré en cours de match. « Dembélé évite la peine maximale », résume ainsi Sport. L'ancien joueur de Dortmund fait aussi la couverture de Mundo Deportivo ce vendredi. Le journal évoque un « Dembélé salvateur » quant à lui, même si ce dernier avait loupé un penalty avant de trouver le chemin des filets, pour le plus grand bonheur des fans du FC Barcelone.



«Qu'est ce qui cloche chez Mbappé ?»



En France, on parle de Kylian Mbappé en Une du Parisien. Il faut dire que le natif de Bondy n'y arrive plus depuis de nombreux matchs et son niveau du moment pose de plus en plus question. C'est ainsi que le journal francilien se demande « qu'est ce qui cloche chez Mbappé ? ». Dans ses colonnes, le média donne des éléments de réponse, et ouvre aussi le débat de savoir si cet état de forme est lié, ou pas, à l'avenir flou du génie français.



« Zidane est sur le fil »



De l'autre côté des Pyrénées, c'est un autre Français qui fait parler. Il s'agit de Zinedine Zidane dont l'avenir au Real Madrid pose de plus en plus question. « Il continue pour l’instant », révèle Marca dans son édition du jour. Les dirigeants madrilènes ne veulent prendre aucune décision hâtive et drastique, explique le quotidien ibérique. « L'idée du club est de maintenir Zidane jusqu'à la fin de saison », d'après Marca. Mais en couverture du journal As, les informations ne semblent pas être tout à fait identiques. « Zidane est sur le fil » peut-on lire en Une. La place du Français est remise en question, « plus que jamais », écrit le média. Après la débâcle du Real Madrid contre Alcoyano en Coupe, l'avenir de Zizou est de plus en plus flou. « Le club va le maintenir jusqu'à la Ligue des Champions, sauf nouvelle hécatombe », affirme As. Voilà qui sème le doute quant à son avenir dans la capitale espagnole.