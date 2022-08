L'Espérance de vie au Sénégal augmente à 68 ans: les femmes vivent plus longtemps que les hommes

D'après ce classement, un Sénégalais a une espérance de vie de dix ans de plus qu’un habitant de la Côte d'Ivoire, où l’espérance de vie ne dépasse pas 57 ans. Et ce, même si les défaillances de l’hôpital public au Sénégal font les gros titres de la presse.Selon Gilles Yabi, fondateur du West African Think Tank (WATHI), "il y a plus de médiatisation au Sénégal, mais des scandales réguliers surviennent en Côte d’Ivoire comme au Bénin. Le Sénégal a fait des progrès plus importants en termes de santé maternelle et néonatale qu’ailleurs dans la sous-région. Or, la santé des 0-5 ans influence beaucoup l’espérance de vie, en plus de facteurs sociaux difficiles à mesurer, tels que l’hygiène de vie, l’activité physique et l’alimentation".A noter qu'au Sénégal, l'espérance de vie des Femmes est nettement plus grande que celle des Hommes. Et ce depuis fort longtemps. Ces cinq dernières années par exemple, le site Country Economy rapporte les chiffres de la progression de l'augmentation de l'espérance de vie chez les deux sexes.En 2016, l'espérance de vie chez la femme sénégalaise était déjà de 69 ans alors que chez l'homme sénégalais, c'était de 64,97 ans. En 2017, 69,32 ans chez la femme sénégalaise contre 65,24 ans chez les hommes. En 2018, c'était 69,43 ans chez les femmes contre 65,50 chez les hommes. En 2019, c'était 69,92 ans chez les femmes contre 65,76 ans pour les hommes. Et en 2020, 70,20 ans d'espérance de vie pour les femmes contre 68,01 ans pour les hommes.