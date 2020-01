L'Ethiopie adopte une nouvelle législation sur le contrôle d'armes à feu

La possession d'armes à feu par des particuliers est une pratique courante dans diverses communautés éthiopiennes.



L'Éthiopie espère que cette loi sur l'usage et le contrôle d'armes à feu, adoptée jeudi par la chambre haute du pays, contribuera au maintien de la paix et de la sécurité dans tout le pays.



Le nouveau texte limite le nombre d'armes à feu qu'un individu peut posséder et interdit la vente et le transfert à un tiers.



La législation prévoit jusqu'à trois ans d'emprisonnement pour ceux qui portent illégalement une arme à feu et jusqu'à quinze ans pour leurs ventes illégales en vrac.



Les personnes qui possèdent ou transportent actuellement des armes à feu sans permis ont un an pour faire enregistrer leurs armes à feu et obtenir des permis.



Au cours des deux dernières années, la violence ethnique et religieuse a entraîné la mort de milliers de personnes et le déplacement de millions d'autres, tandis qu'une augmentation de la circulation d'armes illégales a été signalée dans le pays.