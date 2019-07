L’Iran déterminé à faire monter les enchères face à Trump

Coup pour coup! Donald Trump a annoncé jeudi soir qu’un drone iranien a été abattu au-dessus du détroit d’Ormuz car il s’approchait dangereusement d’un navire américain. Selon le président des États-Unis, le drone s’est approché à moins de 1000 mètres de l’USS Boxer, qui a entrepris une «action défensive». Cet événement marque une nouvelle étape dans l’escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran, ravivant les craintes d’une confrontation directe entre les deux pays.



Depuis le 2 mai, l’Arabie saoudite, grand ennemi de Téhéran, détient un tanker iranien au port de Djedda, sur la mer Rouge. Jeudi, les gardiens de la révolution ont annoncé avoir arraisonné le 14 juillet «au sud de l’île iranienne de Lark» dans le détroit d’Ormuz «un tanker étranger» qui, selon eux, se livrait à de «la contrebande de carburant».



C’est un nouvel épisode des tensions qui ne cessent de s’aggraver entre d’un côté l’Iran et de l’autre les États-Unis et leurs alliés, après les ...