L'OL gagne enfin à domicile, contre Toulouse, mais reste dernier de Ligue 1

L'OL aura dû attendre quinze jours avant Noël pour enfin offrir un beau cadeau à ses supporters. Jusque-là sevrés de victoire cette saison au Groupama Stadium, les fans lyonnais, encore frondeurs en début de match, ont vite rangé leurs banderoles quand le premier succès de leur club s'est dessiné, ce dimanche contre Toulouse (2-0). Sous le yeux de John Textor et Jean-Michel Aulas, en apparence réconciliés, la tournure des événements a cette fois tourné en faveur des Rhodaniens. Cela n'était plus arrivé depuis une éternité, même s'il en faudra plus pour quitter la dernière place du Championnat.