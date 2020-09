L'OM ferme définitivement la porte à une arrivée de Mbaye Niang

Mbaye Niang à l’Olympique de Marseille, c’est désormais de l’utopie. Après l’international sénégalais, c’est au tour d’André Villas-Boas de mettre définitivement fin aux rumeurs.



Pour une énième fois, l’entraîneur de l’OM a été interrogé sur la probable venue de l’attaquant de Rennes pour renforcer le secteur offensif de son équipe. Bien que le club soit à la recherche d’un buteur sur le marché, il a clos le dossier Niang. C’est ce qu’a fait savoir le technicien portugais en conférence de presse vendredi.



« J’ai déjà dit que Mbaye Niang n’allait pas venir à l’OM. On va continuer, on cherche. Avec Pablo Longoria (le directeur du football), on a essayé de faire venir un joueur ces dernières semaines mais on n’y est pas arrivé. Ce n’est pas clair encore de savoir si ça va arriver sur le mercato cet été. On veut trouver le profil juste, on ne veut pas changer de hiérarchie. Mais on a besoin de quelqu’un, on va continuer à chercher », a-t-il déclaré, selon Africa Top Sports.



A l’allure les choses vont, Mbaye Niang pourrait rester à Rennes cet été. En tout cas, en football, tout peut aller très vite.