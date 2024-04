L’OM se fait détruire par la presse française, Manchester City et Manchester United se font la guerre pour un crack de Bundesliga

La nouvelle défaite de l’OM déçoit les médias français, Jérémie Frimpong est dans le viseur des deux clubs de Manchester et Angel Di Maria a pris une grande décision pour sa fin de carrière, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



La victoire du «gazodollars»

Pourtant réduit à dix après l’expulsion de Beraldo à la 40ème minute, le Paris Saint-Germain est venu à bout de l’Olympique de Marseille (0-2), sur la pelouse du Vélodrome. Le PSG a «toujours le dernier mot» comme l’écrit L’Équipe. Pour Le Parisien, le PSG s’en sort bien, et «ne s’est pas fait sonner les cloches».

Les Parisiens ont su rester solides. C’est une sanction terrible pour l’OM qui voit ses chances de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions s’envoler. Le journal La Provence estime que les supporters marseillais ont eu le droit à «un pétard mouillé».



«Trop d’écart, aussi, entre ces deux escouades historiques de notre Ligue 1 depuis que le Qatar fait valser les gazodollars quand les dirigeants marseillais n’ont pas le droit de se rater sur la moindre recrue, ce qui leur arrive trop souvent ces derniers temps», peut-on lire dans le quotidien. La défaite est vraiment difficile à avaler dans le sud de la France. Ce qui fait pas mal réagir aussi, dans les trois médias évoqués, c’est l’arbitrage. L’arbitre d’OM-PSG Benoît Bastien a été fortement critiqué, et même s’il s’est expliqué, ses décisions ne passent pas pour certains.



«Il s’est chargé de faire son “show”», écrit Le Parisien par exemple. Mais attention, pour La Provence : «se réfugier derrière ces décisions n’est pas une excuse et cela souligne un peu plus l’impuissance olympienne à se procurer des occasions dignes de ce nom.»



Un duel pour Frimpong

À en croire les informations de The Sun, Manchester United et Manchester City sont intéressés par le défenseur néerlandais de 23 ans du Bayer Leverkusen, Jérémie Frimpong. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2028, la révélation de la saison en Bundesliga a une clause libératoire fixée à 40 millions d’euros pour cet été. Une aubaine pour les deux clubs de Manchester. D’ailleurs, comme l’écrit le média avec une pointe de moquerie, le défenseur droit a marqué plus de buts cette saison que Marcus Rashford.



Di Maria recale Rosario Central

Le quotidien portugais A Bola ouvre son édition du jour sur le futur d’Angel Di Maria. Son retour au Benfica, a fait sensation, et même s’il n’est plus tout jeune, il avait déjà annoncé qu’il se voyait bien continuer avec les Aguias. Le champion du Monde 2022 avait aussi évoqué la possibilité de finir sa carrière là où tout a commencé à Rosario Central.



Mais d’après les informations du journal, El Fideo est plus proche du renouvellement de contrat avec le club portugais qu’un départ. Des menaces contre la sécurité de sa famille l’ont poussé à annuler son retour au pays. L’Arabie saoudite et des clubs de MLS sont aussi sur le coup.