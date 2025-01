L'OMS déplore le retrait annoncé des États-Unis et plaide pour un "dialogue constructif"

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) exprime son profond regret suite à l'annonce des États-Unis de se retirer de l'organisation. Dans un communiqué, l'OMS rappelle son rôle fondamental dans la protection de la santé mondiale, y compris celle des citoyens américains, à travers des actions telles que l'éradication des causes des maladies, le renforcement des systèmes de santé et la gestion des urgences sanitaires, même dans les régions les plus dangereuses.



L'OMS souligne que « les États-Unis ont été membres fondateurs de l’OMS en 1948 et ont depuis participé à l’élaboration et à la gouvernance des activités de l’OMS, aux côtés de 193 autres États Membres, notamment par leur participation active à l’Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif. Depuis plus de sept décennies, l’OMS et les États-Unis ont sauvé d’innombrables vies et protégé les Américains et l’ensemble de la population contre les menaces sanitaires. Ensemble, nous avons mis fin à la variole et, ensemble, nous avons amené la polio au bord de l'éradication ».



Le communiqué rappelle également que les institutions américaines ont largement bénéficié de leur adhésion à l’OMS. Il met en avant les réformes significatives entreprises par l’organisation ces sept dernières années pour améliorer sa transparence, son efficacité et son impact à l’échelle mondiale.



« Nous espérons que les États-Unis reviendront sur leur décision et restons ouverts à un dialogue constructif pour préserver ce partenariat essentiel, au profit de la santé et du bien-être de millions de personnes à travers le monde », affirme l’OMS.



Cette annonce intervient après la signature d’un décret par le président américain Donald Trump, justifiant le retrait par des critiques sévères sur la gestion de la pandémie de Covid-19 et un déséquilibre supposé des contributions financières entre les États-Unis et la Chine.



« L'OMS nous a trompés », a-t-il déclaré, en pointant l’écart entre les financements des deux pays.