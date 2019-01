L'ONU et la CEDEAO demandent à Doudou Ndir et la CENA de tirer les leçons des élections passées

Une délégation de la Cedeao et de l'Onu a été dépêchée à Dakar, à un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle, pour discuter avec les autorités, afin de s'assurer de la tenue d'un scrutin libre et transparent. Les émissaires de ces deux organismes internationaux se sont entretenus avec le président de la Commission électorale nationale autonome (Cena) sur les questions du parrainage, du fichier électoral et de la distribution des cartes d'électeurs.



Après avoir constaté qu'il y avait des problèmes, les membres de la délégation ont rappelé que le Sénégal avait une démocratie modèle. Toutefois, Mohamed Ibn Chambas, qui représentait l'Organisation des nations unies (Onu) a appelé Doudou Ndour et la Cena à tirer les leçons des élections passées.