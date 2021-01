L'Olympique de Marseille rend hommage au continent africain

Le club français Olympique de Marseille a souhaité rendre hommage au continent à travers son label « OM Africa ». Se disant par ailleurs, "fier de ses liens très forts entretenus avec l’Afrique".



Lancé il y a un an par le club, le programme a pour objectif de rassembler et fédérer tous ses supporters autour d’événements sur le continent africain, mais également de développer la formation, grâce à son programme "OM School", et des projets sociaux portés par OM Fondation, indique l'OM via un communiqué transmis à Pressafrik.



Aujourd’hui, en collaboration avec PUMA, trois maillots lifestyle voient le jour sous ce label. Cette année, les pays mis à l’honneur sont le Maroc, le Sénégal et la Côte d’Ivoire.



Pour couronner cette semaine dédiée à l'Afrique, les joueurs de l’Olympique de Marseille porteront le maillot Home avec un flocage spécial aux couleurs de l'OM Africa, lors du match contre le Stade Rennais FC, ce samedi 30 janvier.