L’Ordre des avocats interdit la conférence de presse de la Défense de Sonko

Les avocats du député Ousmane Sonko avaient prévu de faire face aux journalistes ce mardi après-midi pour échanger sur l’affaire des 94 milliards Fcfa.



Sur place, les conseils du leader de Pastef ont été contraints de faire une annonce des plus surprenantes. Selon eux, leur conférence de presse a été interdite par l’Ordre des avocats. L'ordre des avocats annule la conférence de presse des avocats de Sonko



"Le secrétaire général de l'Ordre des avocats nous a dit ne pas tenir cette conférence de presse", a dit Me Fall, ajoutant qu'aucune raison sur cette annulation n'a été donnée. Mais la défense de Sonko a fait savoir qu’une une nouvelle date sera programmée et communiquée dans les jours à venir.