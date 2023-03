L'Ordre national des médecins du Sénégal s'exprime sur la situation du Dr Niang

L'Ordre National des Médecins du Sénégal s'est exprimé dans un communiqué sur la situation du Dr Babacar Niang, déféré

déféré au parquet ce lundi pour « non-assistance à une personne en danger et homicide involontaire».



Le président Dr Boly Diop dit s'incliner devant la mémoire du défunt, et présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et l'assure de sa totale disponibilité pour que la lumière soit faite sur ce drame.



L'Ordre National des Médecins du Sénégal a exprimé son soutien moral et accompagné le Dr Babacar Niang afin que tous ses droits « soient respectés tout au long de la procédure qui a été enclenchée».



Dr Diop qui a signé le communiqué rappelle que ses membres sont des agents assermentés tenus à une stricte obligation du respect des règles de Déontologie, qui leur imposent de « prendre en charge tout patient quelle que soit son appartenance socio- professionnelle ». Se faisant, il insiste auprès des autorités sur le « nécessaire respect de la dignité des médecins dans l'exercice de leur profession ».



Afin de sauvegarder les relations fonctionnelles existant entre l'Ordre National des Médecins du Sénégal et les autorités, l'institution souhaiterait être « informé, dès l'entame, de toute procédure judiciaire initiée contre un de ses membres. Enfin, il rappelle à la population, qu'il est également un tribunal des pairs qui peut être saisi par tout citoyen qui s'estimerait lésé par les agissements d'un de ses membres.