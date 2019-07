L’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) passe l’affaire Petro-Tim au peigne fin (Documents exclusifs)

Une Bonanza Offshore

Les activités commerciales de Timis au Sénégal ont constitué une pièce audacieuse pour l’une des plus grandes ressources naturelles d’Afrique: le complexe pétrolier et gazier Greater Tortue. On estime que les vastes réserves de l’océan Atlantique au large du Sénégal et de la Mauritanie contiennent jusqu’à 50 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel et un milliard de barils de pétrole. Les champs comprenaient peut-être la plus grande découverte d’hydrocarbures en 2017.



Crédit: OCCRP / Edin Pasovic

Le 17 janvier 2012, le ministre sénégalais de l’Énergie, Karim Wade, a décidé d’accorder à Petro-Tim des droits de développement pour les zones de forage Greater Tortue de Saint Louis et Cayar. L’accord a été conclu au cours des derniers mois du mandat présidentiel d’Abdoulaye Wade et a surpris les responsables de l’agence pétrolière et gazière sénégalaise, Petrosen, qui avait engagé des négociations approfondies avec une autre société pour reprendre ces zones de forage.



Wade a ensuite introduit Petro-Tim dans un processus d’approbation normalement long et laborieux en l’espace de quelques jours, abandonnant les négociations pour les blocs de pétrole entre Petrosen et une société beaucoup plus grande, Tullow Oil, au Royaume-Uni.

Une lettre de la société britannique Tullow Oil.

Plusieurs responsables de Petrosen, dont Ibrahima Mbodji, alors PDG, ont déclaré aux enquêteurs de la lutte contre la corruption que Wade avait exigé une discrétion absolue et les « meilleures conditions contractuelles » pour Petro-Tim.

Entretien avec Ibrahima Mbodji, PDG de Petrosen. Une autre interview de Mbodji concernant Petro-Tim Ltd.

Ndieye Aissatou Sy, conseillère juridique de Petrosen, a fait écho à cette évaluation, affirmant aux enquêteurs en 2016 que Mbodji «nous avait demandé de traiter le dossier en toute confidentialité. Les meilleures conditions ont été offertes par la suite. »

Entretien avec le conseiller juridique de Petrosen, Ndieye Aissatou Sy.

À Petrosen, quasiment personne n’avait entendu parler de Petro-Tim. Le directeur général, Mamadou Faye, a déclaré aux enquêteurs qu ‘ »il n’y a eu à aucun moment de négociation avec une société appelée Petro-Tim ».

Entretien avec Mamadou Faye, directeur général de Petrosen.

L’une des raisons pour lesquelles les représentants des agences n’avaient peut-être pas entendu parler de l’entreprise était que Petro-Tim n’existait pas encore.



L’accord a permis à Petro-Tim de disposer de 90% des blocs d’exploration et de forage potentiels; les 10% restants sont restés aux mains du gouvernement.



Le secret strict des îles Caïmanes empêche les journalistes de savoir qui était légalement propriétaire de Petro-Tim à cette époque. Cependant, des événements ultérieurs ont révélé que la société agissait dans l’intérêt de Timis et de ses partenaires.



Même après que Wade eut approuvé les contrats avec Petro-Tim, Petrosen, la compagnie pétrolière et gazière appartenant à l’État, continua de négocier avec Tullow Oil.

Lors de son témoignage devant les enquêteurs sénégalais, M. Tullow a déclaré que ses dirigeants étaient choqués par la perte de l'accord sur Petro-Tim pour les deux blocs pétrole et gaz. Témoignage de Tullow sur ses négociations avec Petrosen, la société pétrolière et gazière appartenant à l'État.

Il semble que Petrosen ait délibérément induit Tullow en erreur en ne l’informant de l’accord Petro-Tim qu’après le paiement des honoraires par Tullow, bien que ceux-ci ne soient pas requis par le code pétrolier du Sénégal.



Après la transaction avec Petro-Tim, Tullow aurait effectué des paiements dans les comptes de Petrosen pour ce que les responsables de la société britannique qualifiaient d’argent pour un autre bloc pétrolier sans lien, mais que le PDG de Petrosen, Mbodji, qualifiait de «bonification» pour les droits de Saint-Louis et de Cayar.



Mbodji a demandé à Tullow de verser 1,5 million de dollars par bloc en primes pour les deux licences de concession. Mbodji a témoigné que Tullow avait versé 3 millions de dollars en frais de bonus sur un compte bancaire français à l’étranger. Le but des paiements reste flou.



Il est également difficile de savoir ce que Wade a gagné en aidant Petro-Tim.



Lors de l’audience devant l’Office national de lutte contre la corruption et la fraude, Ousmane Sonko, ancien haut responsable des impôts et parlementaire devenu candidat à la présidence du Sénégal, a déclaré que la corruption liée à la passation de marchés pétroliers coûtait au moins 90 milliards de francs CFA (155 millions de dollars).



La perte frappe durement un pays dans lequel 75% des familles vivent dans une pauvreté chronique, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies , et où l’économie reste fortement concentrée sur l’agriculture, y compris l’agriculture de subsistance.



Fatima, une cuisinière et femme de ménage avec cinq enfants qui gagne environ 30 dollars par mois dans la ville côtière de Popenguine, a déclaré que le Sénégal devait utiliser ses ressources naturelles pour améliorer la vie de citoyens ordinaires comme elle et sa famille. Beaucoup dans la région, comme Fatima, ont peur de donner leur nom complet de peur de représailles du gouvernement ou de l’armée.



«Nous ne votons pas pour ce président Sall ou celui-là, Wade. Ils sont tous pareils », a-t-elle déclaré. « Notre gouvernement ne nous tue pas avec des armes à feu, mais avec la pauvreté. »



Elle a dit espérer que le gouvernement fera plus avec ses ressources naturelles à l’avenir. La production de pétrole des blocs de la grande tortue devrait commencer en 2020.



«Nous pourrions avoir quelque chose pour améliorer notre vie, comme de bonnes cliniques et de la bonne nourriture bon marché. C’est tout ce qui compte. Bien manger et garder votre santé et votre sécurité. Cela améliorerait nos vies?