L’UE rouvre son espace Schengen au Sénégal

La diplomatie a bien fonctionné dans ce qu'il est convenu d'appeler la mesure de réciprocité à la fermeture des frontière aérienne entre le Sénégal et l'Union européenne. A l’issue des négociations qui ont eu lieu entre les deux parties, le Sénégal est accepté comme l’Algérie, le Maroc la Tunisie et le Rwanda dans l’espace Schengen, informa i-Radio dans son édition d'informations de 12 heures de ce 15 juillet.



En même temps, le Sénégal rouvre ce mercredi, ses frontières aériennes après quatre mois de fermeture à cause de la pandémie de la Covid-19, avec l'arrivée à l'aéroport international de Dakar mercredi à 00H00 (locales et GMT) d'un vol d'Air Algérie, a annoncé le ministère des Transports aériens et du Tourisme Alioune Sarr.



La reprise des vols internationaux a été accompagnée d'un protocole sanitaire imposant des obligations aux compagnies aériennes volant à destination du Sénégal, selon un document du ministère. Le passager en partance pour le Sénégal doit par exemple «présenter l'original d'un certificat de test Covid-19 négatif datant de moins de sept jours délivré par un laboratoire agréé» par l'État où il a commencé son voyage.