L’UE s’accorde sur une «loi sur la liberté des médias», une première à niveau supranational

Les eurodéputés et les États membres de l'UE se sont accordés vendredi sur une législation destinée à protéger le pluralisme et l'indépendance des médias, ont annoncé le Parlement européen et le Conseil.



«Pour la première fois au niveau européen, nous avons une législation qui garantit la liberté des médias, l'indépendance des médias et la protection des journalistes», a déclaré l'eurodéputée allemande Sabine Verheyen (PPE, droite), rapporteure du texte, lors d'une conférence de presse à l'issue des négociations.