L'UEFA menace d'exclure les clubs et joueurs qui participeraient à une Superligue européenne

Le ton monte au sein du football mondial. L'UEFA et les six confédérations ont publié un message commun pour assurer qu'une éventuelle Superligue européenne "ne serait pas reconnue" par la Fifa. Tous les clubs et joueurs participant à cette éventuelle Superligue seraient exclus des championnats nationaux et des compétitions Fifa (Coupes du monde, Euro...).



Le communiqué de l'UEFA:



"À la suite des récentes spéculations relayées par les médias quant à la création d’une "Super League" européenne fermée par certains clubs européens, la FIFA et les six confédérations (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC et UEFA) souhaitent réitérer et souligner sans ambiguïté qu’une telle compétition ne serait reconnue ni par la FIFA ni par la confédération concernée. De ce fait, tout club ou joueur disputant une telle compétition se verrait refuser le droit de participer à une quelconque compétition organisée par la FIFA ou sa confédération.



Conformément aux statuts de la FIFA et des confédérations, toutes les compétitions doivent être organisées ou reconnues par l’organe compétent à leur niveau respectif, par la FIFA au niveau international et par la confédération concernée au niveau continental. Les confédérations reconnaissent ainsi la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA – dans son format actuel et son nouveau format – comme étant la seule compétition mondiale interclubs et, de son côté, la FIFA reconnaît les compétitions de clubs organisées par les confédérations comme étant les seules compétitions continentales interclubs."



RMC Sport