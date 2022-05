L’UEFA officialise la nouvelle formule de la Ligue des Champions

La formule, qui entrera en vigueur lors de la 2024-2025, sera favorable à la Ligue 1 puisque le troisième sera dorénavant directement qualifié pour la compétition. Autre nouveauté, la possibilité pour deux clubs historiques de se qualifier pour la C1 même s’ils ne l’ont pas été par leurs championnats respectifs. Le choix des équipes sera basé sur les performances dans les compétitions de l’UEFA au cours des cinq saisons précédentes.



Le communiqué de l’UEFA

« En faisant passer le nombre total d’équipes de 32 à 36 en UEFA Champions League, le plus grand changement verra une transformation de la phase de groupes traditionnelle en une phase de championnat unique incluant toutes les équipes participantes. Chaque club se verra désormais garantir un minimum de 8 matchs de championnat contre 8 adversaires différents (quatre matchs à domicile, quatre à l’extérieur) au lieu des six matchs précédents contre trois équipes, disputés en aller-retour.



Les huit meilleures équipes de la ligue se qualifieront automatiquement pour la phase à élimination directe, tandis que les équipes terminant de la neuvième à la 24e place s’affronteront dans un barrage à deux pour assurer leur chemin vers les 16 derniers de la compétition.



Des changements de format similaires seront également appliqués à l’UEFA Europa League (8 matches en phase de championnat) et à l’UEFA Europa Conference League (6 matches en phase de championnat) et les deux comprendront également 36 équipes en phase de championnat ».