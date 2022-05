L'UNICEF « attristée », par la mort tragique de 11 nouveau-nés à Tivaouane

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a exprimé sa compassion et son soutien, suite au drame survenu à l’hôpital Mame Dabakh de Tivaouane.



L’agence de l'Organisation des Nations Unies, consacrée à l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants s’est dite « profondément attristé » par ce drame qui serait causé par « un court circuit ».



Par ailleurs, Mme Danailov a regretté cet événement désastreux et a exprimé son empathie aux parents éplorés. « Nous exprimons notre plus profonde sympathie aux familles et aux communautés touchées par cette tragédie, en particulier celles qui ont perdu leurs enfants. Aucun parent ne devrait éprouver le chagrin de voir son enfant mourir », a affirmé Silvia Danailov, la représentante de l'UNICEF au Sénégal.



Face à cette perte qui affecte tous les Sénégalais, l’agence consacrée à l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants affirme qu’elle se tiendra « aux côtés des autorités et des partenaires sur le terrain pour apporter le soutien, l'assistance nécessaire à ces familles et prévenir de nouveaux drames ».