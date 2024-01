L’Union Africaine « salue » la décision de la CIJ sur Gaza

Le président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, a salué ce samedi la décision de la Cour internationale de justice qui a appelé Israël à empêcher tout éventuel acte de « génocide » à Gaza.



Saisie par l’Afrique du Sud, la Cour Internationale de Justice (CIJ), a rendu son verdict ce vendredi. Si elle n’a pas appelé à un cessez-le-feu proprement, elle a, cependant, appelé Jérusalem à « empêcher tout acte éventuel de génocide à Gaza ». La CIJ se prononçait sur les mesures d’urgence demandées par Pretoria, après avoir accusé Israël de « génocide » dans l’enclave palestinienne.



Cette décision de la CIJ qui a été saluée par l’Afrique du Sud, a également eu un écho favorable à l’Union Africaine, dans son ensemble. « La décision confirme le respect du droit international et la nécessité pour Israël de se conformer impérativement à ses obligations en vertu de la Convention sur le génocide », a déclaré le président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Faki Mahamat sur X (anciennement Twitter).



Le Conseil de sécurité de l’ONU a annoncé se réunir mercredi 31 janvier pour se pencher sur la décision de la Cour internationale de justice (CIJ). La réunion, qui aura lieu mercredi à (16h00 GMT), a été demandée par l’Algérie, « en vue de donner un effet exécutoire au prononcé de la Cour internationale de justice sur les mesures provisoires qui s’imposent à l’occupation israélienne », avait indiqué plus tôt dans la journée le ministère algérien des Affaires étrangères.



A noter que 26 257 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Les morts sont en majorité des femmes, des adolescents et des enfants. On dénombre près de 65 000 blessés.