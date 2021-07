L'Université Ahmadou Mactar Mbow de Diamniadio sera livrée fin décembre 2021 ( Ministre)

L'Université Ahmadou Mactar Mbow de Diamniadio (Uamd) sera livrée fin décembre 2021. La nouvelle a été donnée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Cheikh Oumar Anne, rapporte L'Observateur.



Sur place, le Mesri a constaté avec satisfaction l'état d'avancement des travaux dont les gros œuvres «sont à plus de 90%». Le Campus social aura à terme une capacité d'accueil de 5 000 lits répartis dans 7 pavillons R+3 et devra également servir de village olympique pour les Jeux olympiques de la jeunesse.



En effet, dira le ministre "le chef de l'État veut doter le Sénégal d'infrastructures de niveau international qui devraient permettre au pays d'accueillir de grandes compétitions inter nationales."