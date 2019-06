L'actrice Keyna explique sa "nudité" dans le clip de Ngaka Blindé: "j'ai été grassement payée"

Avec son nouveau clip « BB Yoo » le rappeur Baba Ndiaye alias Ngaka Bliindé a récolté les foudres de certains Sénégalais, qui ont appelé à la censure. Au moment où l’artiste préfère garder le silence sur cette polémique, l'actrice Soukeyna Sall (Keyna dans la série Nafi de Marodi), quant à elle, accusée de s'y être dénudée, assume pleinement son rôle, qui a frustré les uns et les autres.



"Je suis une actrice et j'ai été grassement payée pour exécuter mon rôle, je l'ai fait. Le reste n'est que futilité. Ceux qui critiquent mon habillement semblent oublier que nous sommes autour d'une piscine (...) Combien de clips défilent à la télé, avec des filles juste vêtues de maillots de bain. De toute manière, les gens quand ils veulent s'attarder sur les détails, on ne peut pas les empêcher", a-t-elle confié à l'Observateur.



Le rappeur, qui voulait sans doute marquer les esprits après son séjour carcéral, pour une histoire de faux billets, aura réussi son coup... au prix de l'ire de certains défenseurs de valeurs morales.