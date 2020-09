L'affaire Hazard fait couler beaucoup d'encre en Espagne, Klopp critique la stratégie mercato de Chelsea

Hazard fait polémique en Espagne



On n'a pas le droit à l'erreur au Real Madrid et tous les joueurs passés par ce club le savent. Eden Hazard semble en faire la mauvaise expérience depuis quelques jours. Ce matin, il se retrouve en une des deux principaux quotidiens pro madrilène du pays : As et Marca. Le milieu offensif aurait en effet passé dix jours avec sa sélection sans disputer la moindre minute de jeu. Son sélectionneur, Roberto Martinez, jugeant qu'il ne pouvait pas disputer 90 minutes actuellement. Le Real se demande donc pourquoi Hazard n'est pas rentré plus tôt afin de s'entraîner avec son club. Marca explique que son comportement va être examiné de près dans les prochains jours, les dirigeants étant remontés contre lui. «Que se passe-t-il avec Hazard», se demande As. Son attitude des derniers jours agace au sein de la capitale espagnole.



Klopp critique la stratégie mercato de Chelsea



Ziyech, Werner, Havertz, Chilwell sans oublier les arrivées libres de Thiago Silva et Malang Sarr. Le mercato de Chelsea fait envie à beaucoup de clubs en Europe. De par les noms, mais aussi par les sommes folles dépensées par les Blues pour se renforcer. Pas beaucoup de formations ne peuvent dépenser autant et pour certains cela pose question. C'est le cas notamment de Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, dans une interview hier, relayée par le Daily Mail ce matin. L'entraîneur allemand ne pense pas que tout cet argent amène forcément la réussite. «Pour certains clubs, ceux appartenant à des pays, appartenant à des oligarques, l'incertitude de l'avenir semble moins importante», explique-t-il. «Nous, nous sommes un autre type de club. Ils signent beaucoup de joueurs. Mais il ne s'agit pas seulement d'apporter de la qualité. Vous ne pouvez pas faire venir les 11 meilleurs joueurs du monde et espérer qu'une semaine plus tard, ils joueront le meilleur football qu'ils n'ont jamais joué. Cela prend du temps.» Les Blues apprécieront.



Bale est revenu blessé de sa sélection !



Et si le Real Madrid avait enfin trouvé la solution pour se débarrasser de Gareth Bale ? Le Daily Telegraph rapporte ce jeudi que le club madrilène pense à payer 1,3 M€ pour chaque mois de contrat qu'il reste au Gallois au sein du club afin qu'il disparaisse au plus vite de la formation madrilène. L'ancien joueur de Tottenham dispose d'un bail courant jusqu'en juin 2022 et pourrait donc partir avec un sacré chèque. Cette stratégie va peut-être être renforcée par la nouvelle information émanant de Sport ce matin. Selon le média, Bale est revenu blessé de son séjour en sélection nationale cette semaine. Dans une période mercato où tous les indésirables au sein des clubs sont amenés à se trouver un point de chute, chaque blessure peut ralentir le processus. Ça pourrait être le cas pour Bale en plus de son immense salaire et d'une indemnité de transfert élevée. Une rupture de contrat pourrait donc être la bonne solution.



