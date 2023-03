L'affaire Ousmane Sonko s'invite au procès de Sitor de Ndour

Me Elhadji Diouf, avocat de Sitor Ndour a pris la parole pour défendre son client. Dans sa plaidoirie, il commence par s'attaquer à la procureure, en le qualifiant d'une personne hautaine. Pour la robe noire si tel était le cas l'affaire de son client serait classée sans suite.



" Qu'est ce qu'on a pas vu aujourd'hui et qui nous a énervés. ? C'est l'attitude hautaine du parquet. Le parquet n'est pas sérieux. S'il l'était le dossier allait être classé sans suite", a-t-il lancé à la représentante du ministère public.



Le président de la séance qui, de visu ne tolère pas cette ingérence de la défense l'a vite rappelé à l'ordre. "Me un peu de considération, vous n'avez pas à qualifier le parquet de ne pas être sérieux", a sonné le juge.



Me Elhadji Diouf convoque alors une citation d'un philosophe français pour dénoncer la privatisation de liberté de son client accusé de viol. Il cite : " Comme l'a dit Jean Paul Sarte la liberté de l'homme n'est pas négociable. On ne joue pas avec la liberté d'un homme".



Revenant sur des faits qu'il considère disculper Sitor, Me Elhadji Diouf, assure que rien n'a été trouvé sur le slip, le vagin, encore moins sur le drap de la fille qui d'ailleurs a été deviergée depuis longtemps. Qu'on veut nous faire présenter comme une sainte. Alors il ne peut pas y avoir de prélèvement, ni de test ADN sans une tâche de sperme. Pourtant dans ce pays, il y a des gens qui refusent des tests", faisant allusion au leader de Pastef accusé de viol.



Me Elhadji Diouf pour bétonner sa défense convoque trois autres éléments. Le premier c'est le rapport de la gendarmerie qui selon lui n'a pas trouvé aucun témoin dans cette affaire."



La deuxième : " c'est la percusition de la maison de Sitor qui n'a donné aucun élément de preuves.



Me Elhadji Diouf en termine par le "certificat médical qui conclut dans son rapport que la recherche de spermatozoïdes sur la fille, est revenue négative. "



Pour Me Elhadji Sitor Ndour est un otage de presse, si on le libère on dira l'autre ( faisant allusion à Ousmane accusé pour les même faits) ne sera pas poursuivi. Alors que celui-ci bénéficie d'une liberté et pourtant il y a de graves révélations contre lui.



La défense demande un acquittement pur et simple de monsieur Sitor Ndour.