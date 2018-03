L'affaire Skripal s'emballe: l'Otan expulse 7 diplomates russes et...

L'affaire de l'ex-espion russe empoisonné, Serguei Skripal continue d'attiser le feu sur les relations entre Poutine et le reste des puissances occidentales.

L'Otan (Organisation du traité atlantique nord) a décidé de retirer leurs accréditations à sept membres de la mission russe et de rejeter trois demandes d'accréditation supplémentaires pour sanctionner l'attaque contre un ancien agent russe au Royaume-Uni, a annoncé mardi le secrétaire général de l'organisation. «Un message clair est ainsi adressé à la Russie: les comportements dangereux et irresponsables ont un coût et des conséquences», a déclaré Jens Stoltenberg, repris par Rfi



A noter que la Russie a qualifié les accusations du Premier ministre britannique Thérésa May de ridicules