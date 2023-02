L'affaire Sonko vs Mame Mbaye Niang appelée à la barre

L’affaire Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang vient d’être appelée à la barre du tribunal de Dakar. Le leader de Patef et le ministre du Tourisme sont tous présents pour ce procès pour « diffamation ».



Ouvert le 2 février le procès avait été renvoyé au 16 février à la demande des avocats de Ousmane Sonko, lequel ne s’était pas présenté à l’audience car n’ayant pas reçu de convocation, selon ses conseils.



Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme et des Loisirs, qui s’est rendu au tribunal très tôt ce jeudi, reproche à Ousmane Sonko d’avoir déclaré qu’il avait été épinglé par un rapport de l’IGE (Inspection générale d’Etat) pour sa gestion des fonds des 29 milliards du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC). Niang qui conteste l’existence de ce rapport, a décidé de porter plainte pour « diffamation » contre Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor.



Au-delà de la présumée diffamation, le ministère public accuse le leader de Pastef « d’injures » contre Mame Mbaye Niang, mais aussi de « faux et usage de faux dans un document administratif ».