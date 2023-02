L'aide internationale en voie d'acheminement dans les zones sinistrées de Syrie

Reportage à Osmaniye, où les habitants dorment dans leur voiture par peur d'une réplique



Depuis les séismes, Inan dort chaque nuit dans sa voiture avec ses enfants. Le rescapé se pose des questions sur le respect des normes sismiques. Regardez le reportage de Ludovic de Foucaud, l'envoyé spécial de France 24 à Osmaniye, en Turquie.



L'aide internationale en voie d'être acheminée dans l'ensemble des zones sinistrées en Turquie et en Syrie



L'aide internationale pourra être acheminée dans toutes les zones sinistrées de Turquie et de Syrie, où les secours ont réussi à extirper plusieurs enfants vivants des décombres des puissants séismes qui ont tué plus de 24 000 personnes.



Le gouvernement syrien a autorisé vendredi "l'acheminement des aides humanitaires à l'ensemble" du pays, y compris les zones tenues par les rebelles en Syrie, où 5,3 millions de personnes risquent de se retrouver sans abri, selon l'ONU.



En Turquie, 20 665 personnes sont mortes dans les séismes

L'agence turque de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD) a annoncé samedi que le bilan des séismes survenus cette semaine dans le sud-est de la Turquie était porté à 20 665 morts.



Près de 93 000 personnes ont été évacuées des zones dévastées et plus de 166 000 secouristes sont à pied d'œuvre sur les lieux de la catastrophe, a indiqué l'AFAD.



Dans le nord de la Syrie voisine, également touchée par les séismes, le bilan dépassait vendredi les 3 500 morts.