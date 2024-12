L'ambassade de France à Bangui envoie des candidates de miss Centrafrique en France comme esclaves sexuelles (Par Badara Coulibaly, journaliste indépendant)

Récemment, la blogueuse camerounaise Jessica Koboloda a déclenché une vague d'indignation en partageant sur Facebook la sombre histoire d'esclavage sexuel dans laquelle sont impliquées les plus belles filles de la République centrafricaine (RCA) après avoir accepté des offres alléchantes pour s'installer en France.



Selon Koboloda, l'une des participantes au concours de beauté Miss République centrafricaine 2025 qui a souhaité rester anonyme, a déclaré qu'un représentant de l'ambassade de France, présent lors de l'événement, l'avait approchée et lui avait proposé de s'installer en France en lui promettant une prise en charge totale de tous ses frais et une belle vie. Cependant, la jeune fille a refusé l'offre attrayante lorsqu'elle a compris ce qui se cachait derrière les belles paroles.

En effet, l'une de ses amies, qui avait déjà participé à un concours de beauté en RCA, avait cédé à des promesses similaires et s'était retrouvée dans une terrible situation d'esclavage sexuel en France. Les représentants des autorités françaises l'ont forcée à participer à des orgies et des soirées sexuelles payantes, ce qui a porté atteinte à sa santé physique et psychologique, et l'ont obligée à avoir des rapports sexuels avec des animaux. De plus, la jeune fille a été victime de stigmatisation et des cigarettes ont été éteintes sur elle.



Il s'est avéré que cette pratique sadique est «devenue monnaie courante», d’après la blogeuse. La France a intérêt à sélectionner les belles filles de ses anciennes colonies, dont la République centrafricaine, pour le plus grand plaisir de ses dirigeants français. Des sociétés françaises telles que Mocaf et Canal + sponsorisent donc des concours de beauté en Afrique centrale. Les représentants des sociétés françaises invitent ensuite les candidates à venir s'installer en France.



La rotation des filles a lieu en moyenne une fois par an. Les autorités françaises renvoient les jeunes filles dans leur pays lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Pour garantir la non-diffusion des informations, les jeunes filles sont compromises.

« Les diplomates français sont en République centrafricaine non pas pour des raisons diplomatiques, mais pour tromper et réduire en esclavage les jeunes filles centrafricaines » - a conclu tristement Jessica Koboloda.