L'ancien Pm Mamadou Lamine Loum déclare que "le Sénégal souffre de la faiblesse de son système politique"

L’ancien Premier ministre Mamadou Lamine Loum a estimé samedi à Dakar que le Sénégal souffre de la “faiblesse’’ de son système politique avec des formations politiques dédiées exclusivement à la conquête et à la conservation du pouvoir au détriment d’une éducation citoyenne.



“La principale faiblesse du système politique sénégalais c’est que nous n’avons pas d’offres politiques capables de challenger avec les demandes citoyennes (…) les associations et mouvements citoyens ont aussi un grand rôle à jouer dans ce domaine’’, a analysé l’ancien chef du gouvernement sous le régime socialiste.



Mamadou Lamine Loum intervenait lors d’un panel marquant la célébration du 10ème anniversaire de LEGS Africa, un tink tank panafricain. La rencontre avait pour thème : ‘’L’efficience de l’action publique : entre logique de conquête de pouvoir et logique citoyenne’’.



Plusieurs personnalités, des universitaires et de représentants de mouvements citoyens ont pris part à cette cérémonie organisée samedi à la Maison de la presse à Dakar, rapporte l'APS.